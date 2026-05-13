STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus

Um 12:09 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.53 Prozent fester bei 5’839.36 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4.924 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.195 Prozent auf 5’819.79 Punkte an der Kurstafel, nach 5’808.45 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’855.75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’819.79 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1.15 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 5’905.02 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5’985.23 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 13.05.2025, den Stand von 5’416.21 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.188 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’199.78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 6.62 Prozent auf 61.99 EUR), Siemens Energy (+ 3.87 Prozent auf 176.04 EUR), Deutsche Telekom (+ 2.21 Prozent auf 28.23 EUR), Allianz (+ 1.60 Prozent auf 374.10 EUR) und BASF (+ 1.43 Prozent auf 53.96 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-3.77 Prozent auf 1’118.20 EUR), SAP SE (-1.26 Prozent auf 140.60 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.19 Prozent auf 5.75 EUR), Deutsche Börse (-0.72 Prozent auf 248.00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.47 Prozent auf 466.70 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2’107’484 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 503.202 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.48 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch