ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
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ArcelorMittal Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ArcelorMittal nach Gesprächen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. In diesen sei es vor allem um die neuen EU-Schutzmaßnahmen gegen Stahlimporte und die Geschäftsentwicklung des Stahlkonzerns gegangen, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Unternehmensführung habe zudem bekräftigt, die zusätzlichen Ausschüttungen an die Aktionäre über der Schwelle von 50 Prozent des freien Barmittelzuflusses nach Abzug der Dividende zu halten./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55.94 €
|
Abst. Kursziel*:
1.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.22%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
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|UBS AG
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|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|ArcelorMittal Buy
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|09:38
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|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
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|UBS AG
|17.04.26
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|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|29.19
|12.27%
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