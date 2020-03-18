ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
7.58CHF
-9.73CHF
-56.21 %
18.03.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.09.2025 11:44:44
ArcelorMittal Hold
ArcelorMittal
25.45 CHF 0.22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Hold" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Cole Hathorn berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von einer Konferenz in New York mit vielen Vertretern aus der Stahlbranche. Bei europäischen Unternehmen habe der Fokus auf dem Tiefpunkt des Stahlpreises und der zunehmenden Erwartung protektionistischer Handlungen gelegen./tih/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 03:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 03:38 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Hold
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
29.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28.75 €
|
Abst. Kursziel*:
2.61%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
29.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.44%
|
Analyst Name::
Cole Hathorn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ArcelorMittal
|
05.09.25
|CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.08.25
|Analysten sehen für ArcelorMittal-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
29.08.25