LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In einem durchwachsenen dritten Quartal hätten Europas Baustahl- besser als die Edelstahlhersteller abgeschnitten, schrieb Tom Zhang in seinem am Montag vorliegenden Branchenrückblick. Für das Exportgeschäft, das weiter stark von politischen Entwicklungen abhänge, bleibe er vorsichtig. Zhang bevorzugt mit Blick auf die Nachfrage und die Lagerbestände weiterhin den Baustahl- gegenüber dem Edelstahlbereich. Die kurzfristigen Schätzungen für ArcelorMittal und Voestalpine dürften im einstelligen Prozentbereich steigen, während er bei Aperam mit einem Rückgang rechnet./gl/mis;