ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687

ArcelorMittal
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In einem durchwachsenen dritten Quartal hätten Europas Baustahl- besser als die Edelstahlhersteller abgeschnitten, schrieb Tom Zhang in seinem am Montag vorliegenden Branchenrückblick. Für das Exportgeschäft, das weiter stark von politischen Entwicklungen abhänge, bleibe er vorsichtig. Zhang bevorzugt mit Blick auf die Nachfrage und die Lagerbestände weiterhin den Baustahl- gegenüber dem Edelstahlbereich. Die kurzfristigen Schätzungen für ArcelorMittal und Voestalpine dürften im einstelligen Prozentbereich steigen, während er bei Aperam mit einem Rückgang rechnet./gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Equal Weight
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
34.94 € 		Abst. Kursziel*:
-19.86%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
34.89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.75%
Analyst Name::
Tom Zhang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

