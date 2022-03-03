ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
ArcelorMittal Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 38 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Jahren schwacher Nachfrage bleiben die Analysten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick generell vorsichtig, was die Perspektive im Stahlsektor betrifft. Der Aktionsplan der Europäischen Kommission verspreche jedoch eine stahlfreundlichere Industriepolitik, schrieben sie in ihrer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Wenn die Schutzmaßnahmen auch nur teilweise umgesetzt würden, dürfte dies den Stahlwerken strukturelle Vorteile bringen. Der Sektor würde damit attraktiver und in jene Stellung gebracht, in der die Zement- und Verteidigungsbranchen vor einigen Jahren gewesen seien. Ihre "Top Picks" sind Voestalpine, ArcelorMittal, Aperam und Acerinox./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu ArcelorMittal
Analysen zu ArcelorMittal
