ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687

29.19
CHF
3.19
CHF
12.27 %
03.03.2022
SWX
26.11.2025 08:54:03

ArcelorMittal Buy

ArcelorMittal
34.10 CHF 0.32%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 38 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Jahren schwacher Nachfrage bleiben die Analysten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick generell vorsichtig, was die Perspektive im Stahlsektor betrifft. Der Aktionsplan der Europäischen Kommission verspreche jedoch eine stahlfreundlichere Industriepolitik, schrieben sie in ihrer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Wenn die Schutzmaßnahmen auch nur teilweise umgesetzt würden, dürfte dies den Stahlwerken strukturelle Vorteile bringen. Der Sektor würde damit attraktiver und in jene Stellung gebracht, in der die Zement- und Verteidigungsbranchen vor einigen Jahren gewesen seien. Ihre "Top Picks" sind Voestalpine, ArcelorMittal, Aperam und Acerinox./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36.69 € 		Abst. Kursziel*:
14.47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36.67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.54%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:54 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
17.11.25 ArcelorMittal Neutral UBS AG
07.11.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
