ArcelorMittal Aktie

29.19
CHF
3.19
CHF
12.27 %
03.03.2022
SWX
17.11.2025 07:25:07

ArcelorMittal Neutral

ArcelorMittal
31.57 CHF -1.27%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal von 32,30 auf 35,40 Euro angehoben, die Aktien des Stahlkonzerns nach ihrem guten Lauf aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Nach plus 52 Prozent im Jahresverlauf mit noch mehr Tempo seit Anfang September sei es Zeit für eine Pause, schrieb Andrew Jones in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu operativem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen liege inzwischen klar über dem historischen Schnitt. Jones befürchtet zudem unter anderem, dass die avisierte EU-Importquote für Stahl noch verwässert werden könnte./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 01:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 01:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

