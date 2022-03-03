ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
29.19CHF
3.19CHF
12.27 %
03.03.2022
SWX
03.12.2025 08:11:36
ArcelorMittal Overweight
ArcelorMittal
34.76 CHF -0.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane setzt in der europäischen "Stahl-Renaissance" auf Voestalpine, ArcelorMittal und SSAB. Der neue Stahl-Protektionismus der Europäischen Union werde für eine kräftige Gewinnerholung sorgen, schrieb er in seinem Ausblick auf 2026 vom Dienstagabend./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Overweight
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
36.84 €
|
Abst. Kursziel*:
22.15%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
37.31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.61%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse