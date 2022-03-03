ArcelorMittal 34.98 CHF 0.03% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ArcelorMittal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem schwachen Sommer hätten sich die schwachen Stahlmärkte in den USA und Europa stabilisiert, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Nachfrage bleibe zwar schwach. Doch die jüngst von der EU-Kommission vorgeschlagenen Protektionsmaßnahmen hätten für Zuversicht gesorgt und könnten für eine deutliche Preis- und Margenerholung sorgen. Synagowitz bleibt indes selektiv. Voestalpine und ArcelorMittal sind weiterhin seine bevorzugten Titel im Baustahlbereich./gl/ag;

