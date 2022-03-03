Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ArcelorMittal Aktie

29.19
CHF
3.19
CHF
12.27 %
03.03.2022
SWX
02.12.2025 07:58:49

ArcelorMittal Hold

ArcelorMittal
35.10 CHF 0.37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ArcelorMittal auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Stahlhersteller in der EU dürften 2026 von politischen Maßnahmen zur Eindämmung von Billigimporten, der Förderung der heimischen Produktion sowie von Auslastungsraten und der Stützung der Preise profitieren, schrieben die Analysten um Cole Hathorn in einem Branchenausblick vom Montag. Angesichts der Erholungsrally 2025 hänge eine weiter überdurchschnittliche Kursentwicklung aber von steigenden operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) ab. Hathorn favorisiert im Baustahlbereich SSAB und bei den Edelstahlherstellern Acerinox./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:31 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

