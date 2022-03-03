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ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687

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03.03.2022
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17.04.2026 09:46:53

ArcelorMittal Equal Weight

ArcelorMittal
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Geschäftszahlen der europäischen Stahlproduzenten dürften sich im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorquartal verbessert haben, allerdings nur leicht, schrieb Tom Zhang in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die geopolitischen Risiken aus Nahost dürften hinsichtlich der Nachfrage nicht außer Acht gelassen werden./edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ArcelorMittal Equal Weight
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
50.52 € 		Abst. Kursziel*:
-10.93%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
50.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.52%
Analyst Name::
Tom Zhang 		KGV*:
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