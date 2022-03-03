ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
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zugeh. Wertpapiere
13.04.2026 10:01:59
ArcelorMittal Buy
ArcelorMittal
47.27 CHF -1.96%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die Erholung in den Kernmärkten des Stahlkonzerns starte schleppend, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50.94 €
|
Abst. Kursziel*:
11.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.55%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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