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ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687

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13.04.2026 10:01:59

ArcelorMittal Buy

ArcelorMittal
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die Erholung in den Kernmärkten des Stahlkonzerns starte schleppend, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
50.94 € 		Abst. Kursziel*:
11.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
51.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.55%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
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10:04 ArcelorMittal Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:01 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08.04.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
31.03.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
09.03.26 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
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