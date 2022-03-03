Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’191 3.1%  SPI 18’418 3.2%  Dow 46’584 -0.2%  DAX 23’953 4.5%  Euro 0.9212 -0.4%  EStoxx50 5’874 4.3%  Gold 4’814 2.3%  Bitcoin 56’516 -0.7%  Dollar 0.7880 -1.2%  Öl 94.3 -8.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Die (Investment-)Zukunft im Blick: Innovativ mit Invesco investieren
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln
Klumpenrisiko: Warum ein Portfolio mit wenigen ETFs effizienter sein kann
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
USA und Iran vereinbaren Waffenruhe - Strasse von Hormus wird geöffnet
Suche...

ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687

29.19
CHF
3.19
CHF
12.27 %
03.03.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.04.2026 08:38:42

ArcelorMittal Buy

ArcelorMittal
46.77 CHF 11.06%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal vor den am 30. April erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Cole Hathorn rechnet laut seinem Ausblick vom Dienstag mit einem recht mauen ersten Jahresviertel des Stahlkonzerns. Der EU-Stahlprotektionismus werde sich jedoch positiv auf das zweite Halbjahr auswirken, erwartet er./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51.08 € 		Abst. Kursziel*:
21.38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.29%
Analyst Name::
Cole Hathorn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ArcelorMittal

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ArcelorMittal

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:38 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
31.03.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
09.03.26 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
11.02.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen