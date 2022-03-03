ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ArcelorMittal Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ArcelorMittal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Es sei noch zu früh, um die Stahlpreisrally in den Geschäftsresultaten der Hersteller zu sehen, schrieb Andrew Jones am Freitag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison des ersten Quartals. Der Fokus liege daher auf den Ausblicken der Unternehmen. Bei ArcelorMittal rechnet Jones vor allem wegen des Nordamerika-Geschäfts mit einem vierprozentigen operativen Ergebnisanstieg (Ebitda)./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
50.88 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.56%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
50.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.31%
|
Analyst Name::
Andrew Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ArcelorMittal
Analysen zu ArcelorMittal
|13:36
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|13:36
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|23.02.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|29.19
|12.27%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:43
|
UBS AG
Sartorius vz. Neutral
|13:41
|
DZ BANK
Sartorius vz. Halten
|13:37
|
UBS AG
Salzgitter Neutral
|13:36
|
UBS AG
ArcelorMittal Neutral
|13:34
|
Jefferies & Company Inc.
SMA Solar Buy
|13:25
|
UBS AG
Roche Buy
|13:15
|
UBS AG
Valeo Neutral