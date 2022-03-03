ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ArcelorMittal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Es sei noch zu früh, um die Stahlpreisrally in den Geschäftsresultaten der Hersteller zu sehen, schrieb Andrew Jones am Freitag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison des ersten Quartals. Der Fokus liege daher auf den Ausblicken der Unternehmen. Bei ArcelorMittal rechnet Jones vor allem wegen des Nordamerika-Geschäfts mit einem vierprozentigen operativen Ergebnisanstieg (Ebitda)./gl/ag;