ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Sollte das Unternehmen wie angekündigt den 50-Prozent-Anteil von Nippon Steel am Gemeinschaftsunternehmen Calvert erwerben können, wäre dies für ArcelorMittal ein ausgesprochen positives Geschäft, schrieb Analyst Andrew Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/he;