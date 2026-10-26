Apple Aktie 908440 / US0378331005
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26.10.2026 12:10:58
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Vorlaufzeit für den Erhalt eines neuen iPhone Duo bleibe hoch, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag nach Auswertung der Daten zur Woche Sieben seit Einführung der neuen Generation. Im Pro-Bereich sei die Nachfrage trotz höherer Preise robust./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 15:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 15:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 360.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 347.73
|
Abst. Kursziel*:
3.53%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 342.16
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.21%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
|
23.10.26
|Apple Aktie News: Apple am Freitagabend billiger (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Apple Aktie News: Apple am Freitagnachmittag kaum verändert (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Handel in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones mittags steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|12:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Apple Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|283.07
|-2.15%
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DocMorris Hold
|12:12
|
RBC Capital Markets
Shell Sector Perform
|12:11
|
JP Morgan Chase & Co.
Roche Neutral
|12:10
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight