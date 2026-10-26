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Apple Aktie 908440 / US0378331005

283.07
CHF
-6.23
CHF
-2.15 %
12:34:49
BRXC
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26.10.2026 12:10:58

Apple Overweight

Apple
283.07 CHF -2.15%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Vorlaufzeit für den Erhalt eines neuen iPhone Duo bleibe hoch, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag nach Auswertung der Daten zur Woche Sieben seit Einführung der neuen Generation. Im Pro-Bereich sei die Nachfrage trotz höherer Preise robust./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 15:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 15:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 360.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 347.73 		Abst. Kursziel*:
3.53%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 342.16 		Abst. Kursziel aktuell:
5.21%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Apple Inc. 283.07 -2.15% Apple Inc.