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Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30

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29.06.2026 08:59:46

Alzchem Group Buy

Alzchem Group
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem nach starken Lauf von 185 auf 208 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das bisherige Kursziel wurde erreicht, doch Analyst Christian Cohrs sieht noch Luft nach oben. Das überlegene Wachstumsprofil des Spezialchemieunternehmens rechtfertige eher einen Aufschlag als einen Abschlag, schrieb er am Montag. Auch Übernahmespekulationen könnten die Aktie weiterhin stützen. Er ist allerdings skeptisch, ob es tatsächlich zu einem Angebot kommt./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
Unternehmen:
Alzchem Group AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
208.00 €
Rating jetzt:
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26.06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
172.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.58%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
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