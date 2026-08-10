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10.08.2026 17:50:04

EQS-News: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 1. Zwischenmeldung

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EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 1. Zwischenmeldung

10.08.2026 / 17:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und

Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

Trostberg, 10. August 2026

 

 

1. Zwischenmeldung

 

Im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschliesslich 7. August 2026 wurden insgesamt 20.156 Aktien der Alzchem Group AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025/2026 erworben, dessen Beginn am 03. März 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt worden war. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Rückkaufs bislang erworbenen Aktien beträgt damit 20.156 Stück. Der Erwerb erfolgte durch ein von der Alzchem Group AG beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

 

Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen (exkl. Erwerbsnebenkosten), jeweils pro Tag, betrugen:

 

Handelsdatum Gesamtzahl
Aktien		 Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)1 Aggregiertes
Volumen (EUR)1
03.08.2026 - - -
04.08.2026 - - -
05.08.2026 6.724 161,87 1.088.411,20
06.08.2026 6.737 159,65 1.075.592,40
07.08.2026 6.695 159,49 1.067.802,40
S 20.156 160,34 3.231.806,00

1 Gerundet auf zwei Nachkommastellen

 

Diese Informationen sowie die detaillierten Informationen zu den einzelnen mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden täglichen Geschäften sind auch auf der Website der Gesellschaft unter https://www.alzchem.com/de/investor-relations/aktie/#c18431 veröffentlicht.

 

Alzchem Group AG

- Vorstand -


10.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Telefon: +498621862888
Fax: +49862186502888
E-Mail: ir@alzchem.com
Internet: www.alzchem.com
ISIN: DE000A2YNT30
WKN: A2YNT3
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart
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EQS News ID: 2380264

 
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2380264  10.08.2026 CET/CEST

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