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Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30

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05.08.2026 11:19:46

EQS-DD: Alzchem Group AG: Herr Andreas Niedermaier, Kauf

Alzchem Group
150.31 CHF 2.98%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.08.2026 / 11:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Herr
Vorname: Andreas
Nachname(n): Niedermaier

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Alzchem Group AG

b) LEI
8945004EL7WZK3ERG181 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2YNT30

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
153,00 EUR 19.890,00 EUR
154,00 EUR 20.020,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
153,5000 EUR 39.910,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: TRADEGATE
MIC: TGAT


05.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Internet: www.alzchem.com
LEI Code: 8945004EL7WZK3ERG181



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106292  05.08.2026 CET/CEST





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