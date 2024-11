MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Add" belassen. Analyst Konstantin Wiechert hob in seinem am Montag vorliegenden Kommentar seine Schätzungen für das Chemieunternehmen an. Er verwies dabei auf die zuletzt etwas besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen. Trump-Zölle dürften seiner Einschätzung nach nur wenig Einfluss haben, denn das Unternehmen sollte viel davon an seine Kunden weiterreichen können./ag/tih;