Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30
128.64CHF
-16.86CHF
-11.58 %
05.09.2025
26.09.2025 13:33:05
Alzchem Group Buy
Alzchem Group
128.64 CHF -11.58%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das Spezialchemie-Unternehmen bleibe mittelfristig optimistisch, vor allem dank seiner unterschiedlichen Endmärkte in der Verbundproduktion, schrieb Gerhard Orgonas nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
185.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
143.00 €
|
Abst. Kursziel*:
29.37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
141.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.02%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
