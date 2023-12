ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Alstom mit "Neutral" und einem Kursziel von 12,70 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Zuvor hatte die Einstufung für die Titel des Zugherstellers auf "Buy" und das Kursziel 33,50 Euro gelautet. Es mangele derzeit an Klarheit über den Weg zur Bilanzsanierung, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/he;