FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 17 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray passte sein Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an die Kapitalmaßnahmen der Franzosen an. Die Bilanz sei wieder in der Spur./ag/mis;