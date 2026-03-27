NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Cohen beschäftigte sich in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar mit den Auswirkungen des Iran-Krieges auf Versicherer. Die Widerstandskraft der Branche sei eine Tugend in unsicheren Wirtschaftszeiten. Er wies darauf hin, dass Versicherungen kein Produkt des Ermessens seien. In puncto Bilanzen und Rücklagen sei die Branche stark aufgestellt. Die Preise könnten angepasst werden, falle die Inflation anziehen sollte./tih/ag;