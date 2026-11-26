Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 460 auf 475 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der Outperformance der Versicherer 2026 bleiben die Experten um Farooq Hanif vorsichtig für das kommende Jahr, wie sie am Donnerstag in ihrem großen Branchenausblick schrieben. Die Bewertungen auf Rekordniveau würden nicht durch entsprechend steigende Ergebnisschätzungen getragen. Obendrein sei das Preisumfeld für Schaden/Unfall-Versicherung in der Rückversicherung und im Industrie- und Gewerbegeschäft schwach. Für Versicherer im Depot spreche allerdings ihre geringe Sensibilität für gesamtwirtschaftliche Risiken. Die Experten präferieren Lebensversicherer./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Neutral
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
475.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
459.10 €
|
Abst. Kursziel*:
3.46%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
461.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.99%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
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