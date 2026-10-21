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Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

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23.10.2026 07:35:54

Allianz Underweight

Allianz
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 353 auf 351 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari rechnet mit einer ruhigen Berichtssaison, bevor zum Jahresende hin Kapitalmarkttage im Fokus stünden. Großschäden, Marktbewegungen und Devisentrends dürften die Schätzungen und Ausblicke zunächst kaum bewegen, schrieb die Expertin am Donnerstag. Die jüngste Branchenerholung sei lediglich der Flucht in Sicherheit zu verdanken./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Allianz Underweight
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
351.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
432.50 € 		Abst. Kursziel*:
-18.84%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
428.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.14%
Analyst Name::
Claudia Gaspari 		KGV*:
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07:35 Allianz Underweight Barclays Capital
22.10.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
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08.10.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
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