Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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Allianz Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 353 auf 351 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari rechnet mit einer ruhigen Berichtssaison, bevor zum Jahresende hin Kapitalmarkttage im Fokus stünden. Großschäden, Marktbewegungen und Devisentrends dürften die Schätzungen und Ausblicke zunächst kaum bewegen, schrieb die Expertin am Donnerstag. Die jüngste Branchenerholung sei lediglich der Flucht in Sicherheit zu verdanken./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Underweight
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
351.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
432.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-18.84%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
428.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.14%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
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