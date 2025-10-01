Akzo Nobel Aktie 857349 / NL0000009132
Akzo Nobel Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi geht in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht von erwartungsgemäßen Ergebnissen des Chemiekonzerns für das dritte Quartal aus. Er rechnet aber mit einem etwas optimistischeren Ausblick in einem schwierigen Branchenumfeld. Die Aktie gehört zu seinen Favoriten für die anstehende Berichtssaison./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|07:16
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|07:16
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.25
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|23.07.25
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
