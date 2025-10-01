NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi geht in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht von erwartungsgemäßen Ergebnissen des Chemiekonzerns für das dritte Quartal aus. Er rechnet aber mit einem etwas optimistischeren Ausblick in einem schwierigen Branchenumfeld. Die Aktie gehört zu seinen Favoriten für die anstehende Berichtssaison./rob/ag/edh;