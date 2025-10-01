Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
01.10.2025 07:16:41

Akzo Nobel Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi geht in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht von erwartungsgemäßen Ergebnissen des Chemiekonzerns für das dritte Quartal aus. Er rechnet aber mit einem etwas optimistischeren Ausblick in einem schwierigen Branchenumfeld. Die Aktie gehört zu seinen Favoriten für die anstehende Berichtssaison./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

