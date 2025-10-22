Akzo Nobel Aktie 857349 / NL0000009132
Akzo Nobel Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Akzo Nobel nach Zahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des Chemiekonzerns habe etwas für "Bullen" und auch für "Bären" enthalten, schrieb James Hooper am Mittwoch. Im schwierigen Marktumfeld habe die Geschäftsentwicklung den Erwartungen entsprochen. Allerdings sei die Prognose für das operative Jahresergebnis 2025 leicht nach unten korrigiert worden. Daher könnten die Konsensschätzungen etwas sinken. Optimisten könnten auf überdurchschnittliche Kosteneinsparungen und potenziell verbesserte Endmärkte in Nordamerika verweisen, Pessimisten auf die Jahreszielsenkung, eine negativere Einschätzung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds und die Rückstellung für die australischen Rechtsstreitigkeiten./rob/ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
