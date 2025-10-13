Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Akzo Nobel Aktie 857349 / NL0000009132

13.10.2025 08:54:11

Akzo Nobel Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 65 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch im dritten Quartal dürfte sich die schlechte Lage der Chemieindustrie kaum verbessert haben, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zur anstehenden Berichtssaison. Die Nachfrage sei schwach und es gebe ein Überangebot. In diesem Umfeld bleiben die Aktien von Industriegasekonzernen wie Linde und Air Liquide seien Favoriten./mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 04:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Outperform
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:54 Akzo Nobel Outperform Bernstein Research
02.10.25 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
29.09.25 Akzo Nobel Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel