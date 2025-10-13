Akzo Nobel Aktie 857349 / NL0000009132
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Akzo Nobel Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 65 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch im dritten Quartal dürfte sich die schlechte Lage der Chemieindustrie kaum verbessert haben, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zur anstehenden Berichtssaison. Die Nachfrage sei schwach und es gebe ein Überangebot. In diesem Umfeld bleiben die Aktien von Industriegasekonzernen wie Linde und Air Liquide seien Favoriten./mis/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 04:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|08:54
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|08:54
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|08:54
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.25
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|23.07.25
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|10:03
|
RBC Capital Markets
ASOS Sector Perform
|09:59
|
RBC Capital Markets
HUGO BOSS Outperform
|09:53
|
Jefferies & Company Inc.
ams-OSRAM Buy
|09:37
|
Warburg Research
Wacker Neuson Hold
|09:35
|
JP Morgan Chase & Co.
Gerresheimer Overweight
|09:34
|
Jefferies & Company Inc.
AIXTRON Hold
|09:34
|
Jefferies & Company Inc.
SUSS MicroTec Hold