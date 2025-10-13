NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 65 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch im dritten Quartal dürfte sich die schlechte Lage der Chemieindustrie kaum verbessert haben, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zur anstehenden Berichtssaison. Die Nachfrage sei schwach und es gebe ein Überangebot. In diesem Umfeld bleiben die Aktien von Industriegasekonzernen wie Linde und Air Liquide seien Favoriten./mis/zb;