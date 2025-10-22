NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Spezialchemiekonzerns könnten darauf mit einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung reagieren, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Er sieht das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im Rahmen der Konsensschätzung, aber etwas unter seiner Prognose. Zudem könnte eine Rückstellung für einen Rechtsstreit belasten, die er bisher nicht auf dem Zettel gehabt habe./rob/gl/ag;