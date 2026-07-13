Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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13.07.2026 14:05:00
Zwischen Euphorie und Skepsis: Siemens Energy-Aktie spaltet die Analystenzunft
Kaum eine im DAX enthaltene Aktie spaltet die Analysten derzeit so stark wie Siemens Energy: ein Haus warnt vor dem Zyklushoch, andere sehen deutlich mehr Potenzial.
- Jefferies bestätigt sein Kursziel von 215 Euro für Siemens Energy erneut
- Barclays stuft die Aktie herab, hebt das Kursziel aber leicht an
- RBC und JPMorgan erwarten weiterhin deutlich mehr Potenzial
Die Siemens Energy-Aktie notiert am Montag via XETRA zeitweise bei 152,00 Euro (-0,08 Prozent) und hat damit zuletzt deutlich von ihrem Rekordhoch korrigiert. Genau diese Kursentwicklung spiegelt sich inzwischen auch in den Analystenmeinungen wider: Während Jefferies sein Kursziel von 215 Euro bestätigt, stuft Barclays die Papiere herab. Zwischen den Kurszielen der grossen Häuser liegen inzwischen mehr als 100 Euro Differenz. Die zentrale Frage: Ist der aktuelle Auftragsboom bei Gasturbinen und Netztechnik ein struktureller Wandel, getragen vom Strombedarf der künstlichen Intelligenz, oder nur ein zyklisches Hoch, das sich nicht wiederholen lässt?
Jefferies sieht Rückenwind für Siemens Energy-Aktie durch US-Hitzewelle
In seiner am 13. Juli 2026 vorliegenden Studie verweist Jefferies-Analyst Lucas Ferhani auf die Hitzewelle in den USA Anfang Juli. Der Netzbetreiber PJM verzeichnete dadurch einen neuen Spitzenlastrekord von 166 Gigawatt, was Notfallgenehmigungen und Warnmeldungen nach sich zog. Ferhani wertet das laut dpa-AFX Analyser als Bestätigung seiner These: Gasbefeuerte Stromerzeugung und dezentrale Energielösungen für Rechenzentren gewinnen an Bedeutung, um Stromausfälle zu vermeiden. Am Kursziel von 215 Euro und der Einstufung Buy ändert das nichts, die Argumentation wird lediglich untermauert.
Barclays warnt vor dem Zykluspunkt
Nur wenige Tage zuvor, am 7. Juli 2026, hatte Barclays-Analyst Vlad Sergievskii die Einstufung laut dpa-AFX Analyser von Equal Weight auf Underweight gesenkt, das Kursziel aber von 110 auf 130 Euro angehoben. Seine These: Der aktuelle Aktienkurs spiegelt bereits die Annahme wider, dass der aussergewöhnlich starke Geschäftszyklus dauerhaft anhält. Zwar rechnet er bis 2030 mit einem durchschnittlichen Ergebniswachstum von 25 Prozent pro Jahr, den Höhepunkt bei Auftragseingang und freiem Cashflow sieht er jedoch bereits im Jahr 2026.
RBC und JPMorgan bleiben zuversichtlich
Andere Häuser widersprechen der Barclays-These deutlich. RBC Capital Markets bestätigte das Rating Outperform und hob das Kursziel von 200 auf 210 Euro an. Analyst Mark Fielding begründet das laut dpa-AFX Analyser mit einer frühen Erholungsphase der europäischen Industrie sowie dem weltweiten Netzausbau und neuen Rechenzentren.
Auch JPMorgan reiht sich in das positive Lager ein. Analyst Phil Buller hob das Kursziel am 8. Juli 2026 von 225 auf 235 Euro an und bestätigte die Einstufung Overweight. In seinem Branchenausblick für europäische Investitionsgüterunternehmen verweist er auf gute Kostenkontrolle, weiterhin starke Endmärkte für künstliche Intelligenz und den allgemeinen Elektrifizierungstrend, teils dürften Unternehmen zudem US-Zölle zurückerstattet bekommen. Wegen des positiven Überraschungspotenzials spricht Buller eine taktische Präferenz für Siemens und Siemens Energy aus.
Kurszielspanne bei Siemens Energy-Aktie so breit wie selten
Der Analysten-Konsens aus derzeit elf erfassten Einschätzungen liegt bei 190,30 Euro. Dahinter verbirgt sich allerdings eine Spanne von 130 bis 260 Euro, für einen Wert aus dem DAX ungewöhnlich breit. Das Management selbst hatte die Jahresprognose im Frühjahr angehoben und rechnet für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent. Genau an diesem Punkt setzt die Kritik von Barclays an: Ein Teil des starken freien Cashflows stammt aus Effekten beim Working Capital, die sich nicht endlos fortschreiben lassen. Die bullischen Häuser stützen sich dagegen stärker auf die operative Auftragsdynamik als auf die Cashflow-Qualität, ein Unterschied, der bei den kommenden Quartalszahlen sichtbar werden dürfte.
Wie robust die Auftragsdynamik tatsächlich ist, zeigt sich spätestens am 5. August 2026. Dann veröffentlicht Siemens Energy die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal, und erst dann lässt sich prüfen, welche der gegensätzlichen Analystenthesen der Realität näherkommt.
Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
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