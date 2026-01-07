Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

07.01.2026 14:33:12

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
489.92 CHF -1.32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 655 Euro belassen. Die Januar-Erneuerungsrunde habe die größten Preisrückgänge seit den späten 90ern gezeigt, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hossain stuft unter den Rückversicherern mit Munich Re nur eine Aktie mit "Overweight" ein. Er lobte den Ehrgeiz des Konzerns, bis Ende 2030 ein Gewinnwachstum je Aktie von durchschnittlich 8 Prozent oder mehr pro Jahr zu erreichen./ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
655.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
524.40 € 		Abst. Kursziel*:
24.90%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
525.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.76%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

