Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 655 Euro belassen. Die Januar-Erneuerungsrunde habe die größten Preisrückgänge seit den späten 90ern gezeigt, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hossain stuft unter den Rückversicherern mit Munich Re nur eine Aktie mit "Overweight" ein. Er lobte den Ehrgeiz des Konzerns, bis Ende 2030 ein Gewinnwachstum je Aktie von durchschnittlich 8 Prozent oder mehr pro Jahr zu erreichen./ajx/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
655.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
524.40 €
|
Abst. Kursziel*:
24.90%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
525.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.76%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
