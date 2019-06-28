AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
9.37CHF
0.12CHF
1.30 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.09.2025 10:22:04
AIXTRON SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur hauseigenen Konferenz dbAccess European TMT. Bei Aixtron gelte es weiter abzuwarten. Ohne konkrete Ziele zu nennen, habe das Management für 2026 lediglich eine relativ stabile Umsatzentwicklung avisiert./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
12.06 €
|
Abst. Kursziel*:
24.33%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12.13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.66%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
04.09.25
|Freundlicher Handel: TecDAX am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
04.09.25
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start leichter (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
03.09.25