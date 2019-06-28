AIXTRON 11.71 CHF -3.81% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur hauseigenen Konferenz dbAccess European TMT. Bei Aixtron gelte es weiter abzuwarten. Ohne konkrete Ziele zu nennen, habe das Management für 2026 lediglich eine relativ stabile Umsatzentwicklung avisiert./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET



