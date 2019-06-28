Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’400 0.1%  SPI 17’150 0.2%  Dow 45’621 0.8%  DAX 23’827 0.2%  Euro 0.9386 0.0%  EStoxx50 5’356 0.2%  Gold 3’553 0.2%  Bitcoin 90’162 1.1%  Dollar 0.8033 -0.3%  Öl 66.9 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Anleger-Stimmung hellt sich auf: American Bitcoin-Aktie erholt sich von deutlichen Verlusten
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im August 2025
Tesla-Aktie unter Druck: Tesla wegen verspäteter Unfallberichte im Visier der US-Behörden
E.ON-Aktie gewinnt: E.ON verkauft Gasverteilnetz in Tschechien
Suche...

AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

9.37
CHF
0.12
CHF
1.30 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.09.2025 10:22:04

AIXTRON SE Hold

AIXTRON
11.71 CHF -3.81%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur hauseigenen Konferenz dbAccess European TMT. Bei Aixtron gelte es weiter abzuwarten. Ohne konkrete Ziele zu nennen, habe das Management für 2026 lediglich eine relativ stabile Umsatzentwicklung avisiert./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
12.06 € 		Abst. Kursziel*:
24.33%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
12.13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.66%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIXTRON SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?