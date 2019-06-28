Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

28.06.2019
AIXTRON SE Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 14 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles kappte nach den Eckdaten zum dritten Quartal am Freitagnachmittag seine Schätzungen für den Halbleiterhersteller. Die Erholung bleibe schwierig./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
12.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
12.98 € 		Abst. Kursziel*:
-7.51%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
12.77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.99%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

