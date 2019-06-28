AIXTRON 12.39 CHF 0.97% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 14 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles kappte nach den Eckdaten zum dritten Quartal am Freitagnachmittag seine Schätzungen für den Halbleiterhersteller. Die Erholung bleibe schwierig./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.