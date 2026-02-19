Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

174.20
CHF
-7.49
CHF
-4.12 %
09:40:14
BRXC
19.02.2026 08:37:42

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 234 Euro auf "Outperform" belassen. Der Flugzeugbauer habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Douglas Harned am Donnerstag. Dem gegenüber stehe aber der Ausblick auf die diesjährigen Auslieferungen, der deutlich unter den Erwartungen liege. Daraus resultierend gelte dies auch für die Zielsetzungen bezüglich des operativen Gewinns (Ebit) und des Free Cashflows./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:56 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
234.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
189.90 € 		Abst. Kursziel*:
23.22%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
189.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.34%
Analyst Name::
Douglas S. Harned 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse