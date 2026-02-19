Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 234 Euro auf "Outperform" belassen. Der Flugzeugbauer habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Douglas Harned am Donnerstag. Dem gegenüber stehe aber der Ausblick auf die diesjährigen Auslieferungen, der deutlich unter den Erwartungen liege. Daraus resultierend gelte dies auch für die Zielsetzungen bezüglich des operativen Gewinns (Ebit) und des Free Cashflows./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
234.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
189.90 €
|
Abst. Kursziel*:
23.22%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
189.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.34%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-