NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Auf der Luftfahrtmesse in Farnborough habe sich der Flugzeugbauer optimistisch zur Entwicklung der Preise geäußert, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/mis;