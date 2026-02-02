Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 250 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien bleiben zudem auf der europäischen Empfehlungsliste "Conviction List - Directors Cut" von Goldman. Der jüngste Kursrückschlag aufgrund schwacher Januar-Auslieferungszahlen und Währungsgegenwind biete eine gute Einstiegschance, schrieb Sam Burgess am Freitagabend. Die Zielsenkung resultiere aus den jüngsten Wechselkursentwicklungen./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
190.62 € 		Abst. Kursziel*:
25.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
191.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.10%
Analyst Name::
Sam Burgess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:31 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
28.01.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
