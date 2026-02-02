Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 250 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien bleiben zudem auf der europäischen Empfehlungsliste "Conviction List - Directors Cut" von Goldman. Der jüngste Kursrückschlag aufgrund schwacher Januar-Auslieferungszahlen und Währungsgegenwind biete eine gute Einstiegschance, schrieb Sam Burgess am Freitagabend. Die Zielsenkung resultiere aus den jüngsten Wechselkursentwicklungen./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
240.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
190.62 €
|
Abst. Kursziel*:
25.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
191.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.10%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
Analysen zu Airbus SE
|09:31
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
