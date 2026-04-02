AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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AIR France-KLM Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der zuletzt starke Ölpreisanstieg dürfte sich im März nur in geringem Ausmaß niedergeschlagen haben, schrieb Harry J Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die französisch-niederländische Fluggesellschaft habe auch im März noch entsprechende Preisabsicherungen vorgenommen. Dieses "Hedging" sei nun aber ausgesetzt worden./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
8.90 €
|
Abst. Kursziel*:
91.10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
90.67%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
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