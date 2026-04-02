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07.04.2026 15:54:29

AIR France-KLM Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der zuletzt starke Ölpreisanstieg dürfte sich im März nur in geringem Ausmaß niedergeschlagen haben, schrieb Harry J Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die französisch-niederländische Fluggesellschaft habe auch im März noch entsprechende Preisabsicherungen vorgenommen. Dieses "Hedging" sei nun aber ausgesetzt worden./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 14:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 14:17 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
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