NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,50 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane rechnete in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem im Schnitt achtprozentigen Anstieg der Treibstoffpreise 2026 bis 2028. Er senkte daher die Annahmen für die operativen Ergebnisse der Fluggesellschaft in diesem Zeitraum im Schnitt um ein Fünftel./rob/bek/he;