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AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

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30.04.2026
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01.05.2026 16:49:01

AIR France-KLM Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,50 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane rechnete in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem im Schnitt achtprozentigen Anstieg der Treibstoffpreise 2026 bis 2028. Er senkte daher die Annahmen für die operativen Ergebnisse der Fluggesellschaft in diesem Zeitraum im Schnitt um ein Fünftel./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:28 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
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