AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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13.04.2026 11:56:17
AIR France-KLM Equal Weight
AIR France-KLM
8.77 CHF -5.93%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,30 auf 9,85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte seine Schätzungen am Sonntag massiv aufgrund höherer Kerosinkosten und wohl bevorstehender Kapazitätskürzungen im Sommer. Die Makrothemen Iran, Ukraine und Treibstoff sorgten für immense Unsicherheit./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Equal Weight
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
9.85 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
9.55 €
|
Abst. Kursziel*:
3.12%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
9.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.29%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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