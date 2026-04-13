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AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

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13.04.2026 11:56:17

AIR France-KLM Equal Weight

AIR France-KLM
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,30 auf 9,85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte seine Schätzungen am Sonntag massiv aufgrund höherer Kerosinkosten und wohl bevorstehender Kapazitätskürzungen im Sommer. Die Makrothemen Iran, Ukraine und Treibstoff sorgten für immense Unsicherheit./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIR France-KLM Equal Weight
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
9.85 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
9.55 € 		Abst. Kursziel*:
3.12%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
9.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.29%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
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11:56 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
07:37 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
07.04.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 AIR France-KLM Neutral UBS AG
19.03.26 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
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