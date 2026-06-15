London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
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15.06.2026 06:54:30
London Stock Exchange (LSE) Buy
London Stock Exchange
96.56 CHF 1.43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13070 auf 13220 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Oliver Carruthers blieb am Montag nach eingehender Analyse der europäischen Finanzdienstleister bei seiner Kaufempfehlung für die Londoner. Die Aktien der Deutschen Börse und der Euronext stuft er weiter mit "Neutral" ein./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
132.20 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
104.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
90.90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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