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COSMO Pharmaceuticals Aktie 32590356 / NL0011832936

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Produkt-Launch 15.06.2026 07:56:06

COSMO-Aktie: Aknecreme Winlevi kommt in Österreich und Deutschland auf den Markt

COSMO-Aktie: Aknecreme Winlevi kommt in Österreich und Deutschland auf den Markt

COSMO hat die Markteinführung seiner Aknecreme Winlevi in Österreich und Deutschland bekanntgegeben.

COSMO Pharmaceuticals
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Das Produkt sei seit 1. Juni in beiden Ländern über den Partner InfectoPharm erhältlich, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Winlevi ist in der EU seit Oktober 2025 formal zugelassen. Seitdem arbeite COSMO gemeinsam mit seinen Vertriebspartnern daran, die Markteinführung des Präparats in 20 europäischen Märkten vorzubereiten.

Winlevi ist den Angaben zufolge die erste topische Aknetherapie mit neuartigem Wirkmechanismus seit über 40 Jahren, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

awp-robot/hr/cg

Dublin (awp)

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Bildquelle: COSMO Pharmaceuticals
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