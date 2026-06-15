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15.06.2026 06:55:36

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker zähle nach eingehender Branchenanalyse weiter zu seinen Top-Favoriten, wie Experte Oliver Carruthers am Montag schrieb. Die Aktie bleibe auf seiner "Conviction List", die besonders überzeugende Anlageideen auflistet./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Oliver Carruthers 		KGV*:
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