flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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15.06.2026 06:55:36
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO
34.65 CHF 4.46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker zähle nach eingehender Branchenanalyse weiter zu seinen Top-Favoriten, wie Experte Oliver Carruthers am Montag schrieb. Die Aktie bleibe auf seiner "Conviction List", die besonders überzeugende Anlageideen auflistet./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.26 €
|
Abst. Kursziel*:
33.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.40%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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