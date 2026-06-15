Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Im europäischen Mode-Einzelhandel gewinne das Onlinegeschäft weiter an Bedeutung und in Deutschland stärker als in Großbritannien, schrieb Richard Chamberlain am Sonntag. Chinesische Onlinehändler wie Shein bekämen durch höhere Luftfrachtkosten und EU-Einfuhrbestimmungen Gegenwind, weshalb sie ihre Marketinganstrengungen in Großbritannien verstärken dürften. Im umkämpften deutschen Markt favorisiert Chamberlain unter Abwägung der Bewertungen und Wachstumsaussichten Zalando vor H&M und Primark./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Outperform
|
Unternehmen:
Zalando
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Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24.90 €
|
Abst. Kursziel*:
12.45%
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Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.09%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-