NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1500 Euro belassen. Die aktuellen Konsensschätzungen für das zweite Halbjahr könne der Zahlungsabwickler übertreffen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die für das kommende Jahr seien erreichbar. Insgesamt sprächen die Schätzungen und die Marktposition für eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktien./bek/la;