NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1500 Euro belassen. Angesichts der befürchteten Senkung des Ausblicks dürften die bestätigten Jahresziele als leicht positiv gewertet werden, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Eckdaten des Zahlungsabwicklers seien marginal besser als erwartet ausgefallen./edh/la ;