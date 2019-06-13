|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.08.2025 14:28:46
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Adyen B.V. Parts Sociales
1255.05 CHF -9.60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. Der Umsatz des Zahlungsdienstleisters liege um acht Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Sandeep Deshpande in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Schwäche im zweiten Quartal habe niedrigere Jahresziele zur Folge, die in den Konsensschätzungen aber bereits abgebildet seien./bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:08 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:08 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2’500.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’457.80 €
|
Abst. Kursziel*:
71.49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’401.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
78.44%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse