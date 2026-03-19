Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
820.00CHF
15.00CHF
1.86 %
13:34:40
SWX
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25.03.2026 12:58:43
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
828.88 CHF 2.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen vor den Umsatzzahlen für das erste Quartal von 1900 auf 1800 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die strukturelle Wachstumsstory des Zahlungsabwicklers bleibe völlig intakt, schrieb Mohammed Moawalla am Dienstagabend. Der Experte dämpfte aber etwas seine Erwartungen an 2026./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
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Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
1’800.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
905.60 €
|
Abst. Kursziel*:
98.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
905.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
98.87%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse