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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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02.07.2026 09:44:52

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1166 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler dürfte angesichts der aktuellen Branchentrends rund um Stablecoins und "Agentic Commerce" in den vergangenen Monaten erheblich an Dynamik gewonnen haben, schrieb Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das zweite Quartal rechnet er mit einem Anstieg des Nettoumsatzes von 22 Prozent und liegt damit knapp über der Konsensschätzung./rob/edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
836.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
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