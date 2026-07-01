NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1166 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler dürfte angesichts der aktuellen Branchentrends rund um Stablecoins und "Agentic Commerce" in den vergangenen Monaten erheblich an Dynamik gewonnen haben, schrieb Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das zweite Quartal rechnet er mit einem Anstieg des Nettoumsatzes von 22 Prozent und liegt damit knapp über der Konsensschätzung./rob/edh/mf;