Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach dem Schlussbericht zum Geschäftsjahr 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 1240 Euro belassen. Zusammenfassend zeigten die Abschlüsse des Zahlungsabwicklers mehr Kontinuität und geschäftliche Stabilität als der Aktienkurs, schrieb Hannes Leitner in einer am Montag vorliegenden Studie. Mittelfristig gesehen bleibe er optimistisch, auch wenn er einen langsamen Start in das erste Quartal erwarte./ck/rob/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’240.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
889.40 €
|
Abst. Kursziel*:
39.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
880.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.86%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
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