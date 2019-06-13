Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

13.06.2019
Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen nach Halbjahreszahlen von 2000 auf 1700 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Zahlungsabwickler habe im ersten Halbjahr zollbedingten Gegenwind verspürt, der sich wohl auch noch auf den weiteren Jahresverlauf auswirken werde, schrieb Nooshin Nejati in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die anhaltenden Erfolge bei Marktanteilsgewinnen stärkten aber das Vertrauen, dass das Unternehmen weiterhin schneller als der Markt wachsen könne./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
