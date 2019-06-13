|Kurse + Charts + Realtime
Adyen BV Parts Sociales Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen nach Halbjahreszahlen von 2000 auf 1700 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Zahlungsabwickler habe im ersten Halbjahr zollbedingten Gegenwind verspürt, der sich wohl auch noch auf den weiteren Jahresverlauf auswirken werde, schrieb Nooshin Nejati in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die anhaltenden Erfolge bei Marktanteilsgewinnen stärkten aber das Vertrauen, dass das Unternehmen weiterhin schneller als der Markt wachsen könne./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1’700.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’387.80 €
|
Abst. Kursziel*:
22.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’383.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.85%
|
Analyst Name::
Nooshin Nejati
|
KGV*:
-
